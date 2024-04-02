الشيف الإسباني خوسيه أندريس مؤسس “المطبخ العالمي”: على إسرائيل وقف جرائمها العشوائية- (تدوينة)

مدريد: دعا مؤسس منظمة “المطبخ المركزي العالمي”، الشيف الإسباني خوسيه أندريس، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى “وقف جرائم إسرائيل العشوائية”.
وقال أندريس، في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إنه مكسور القلب ويشعر بالأسى تجاه عائلات موظفي المطبخ العالمي الذين فقدوا حياتهم بسبب الضربة الإسرائيلية، أمس الإثنين.
وأضاف: “هؤلاء الأشخاص.. الملائكة.. ليسوا مجهولي الهوية، ليسوا بلا أسماء، إنهم زملاء عملت معهم في أوكرانيا، وغزة، وتركيا، والمغرب، والباهاما، وإندونيسيا”.
وخاطب المجتمع الدولي قائلا: “يجب وقف الجرائم العشوائية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية”.
وأكد على أنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية التوقف عن تقييد المساعدات الإنسانية، وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، واستخدام الغذاء كسلاح، و”لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح البريئة”.
وأردف أن “السلام يبدأ بإنسانيتنا المشتركة، يجب أن يبدأ الآن”.
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ومساء الإثنين، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة “المطبخ العالمي” في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت المنظمة تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها “بالصدمة” لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.
وأوضحت المنظمة أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)”.
وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بأن جيش الاحتلال قتل “عن غير قصد” سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية على قطاع غزة، وفق زعمه.
ومنذ مساء الإثنين، تتوالى الإدانات العربية والدولية لاستهداف عاملي إغاثة دوليين أثناء محاولتهم تخفيف آثار “حرب التجويع” التي تمارسها إسرائيل على غزة إلى جانب التدمير الكارثي الذي ألحقته بالقطاع على مدى 6 أشهر.
(الأناضول)
للأسف أوروبا التي صنعت هتلر والنازية هي التي صنعت هذا الوحش النازي إسرائيل والصهيونية .. على أوروبا أن توقف هذا العدوان وتعيد هؤلاء المجرمين من حيث جاءت بهم وتعوض فلسطين والفلسطينيين وتعتذر لهم وللعرب والمسلمين عن انتهاك أرضهم ومقدساتهم وقهرهم وحصارهم لعشرات السنين للإبقاء على تخلفهم وإبقاء هذه العصابات الصهيونية الأقوى والأكثر تطورا في المنطقة عنوة بالحديد والنار والدعم غير المحدود ولا المشروط من جميع أنحاء العالم ..
تعليق المساعدات الإنسانية في غزة ل“المطبخ المركزي العالمي” هذا ما يسعى إليه المجرمون في تل أبيب . قدم الكيان الصهيوني معلومات مظللة حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”(UNRWA) في هجمات 7 أكتوبر 2023 ، لقطع الغذاء على الفلسطينيين في غزة وإجبارهم على الهجرة .
ما دامت المنظمة أوضحت أنه “رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي فقد تعرضت القافلة للقصف أثناء مغادرتها مستودع دير البلح (وسط القطاع)” ، فما الفائدة من فتح تحقيق معمق في الحادث ما دامت نية أعلى الرتب في جيش الكيان الصهيوني ، وسلطاته السياسية المتعجرفة ، معروفة ؟ .
أين وصل التحقيق المعمق في اغتيال شيرين أبو عاقلة التي ، كانت ترتدي سترة الصحافة ومع ذلك فقد استُهدفت من قِبل جيش الاحتلال الصهيوني ؟ .
«مصداقية إسرائيل في واقعة قتل شيرين أبو عاقلة ليست كبيرة»، و«شيرين أصبحت بوفاتها رمزا لوحشيّة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاك حرية الصحافة» ، و«الجيش والشرطة الإسرائيليان لا يتمتعان بثقة الفلسطينيين والعالَم لجهة حماية الصحفيين الفلسطينيين» و«إسرائيل نفسها لم تقدم أي دليلٍ على أن جنودها لم يطلقوا النار على شيرين أبو عاقلة».
و رغم كل هاته الفضائع ، المطبعيين لم يسحبوا سفيرهم لذى الصهاينة.