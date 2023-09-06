الشيف بوراك في المشفى بعد وعكة صحية- (فيديو)

“القدس العربي”: تعرض الشيف بوراك لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، ليتبين أنه يعاني من آلام في المرارة.

ووثق بوراك مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام، وهو مستلق على سرير الشفاء، وطمأن الجمهور على حالته الصحية، قائلا لهم إنه أصبح على ما يرام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقلق فيها الشيف التركي جمهوره، فقد ظهر العام الماضي بملابس المستشفى استعدادًا لإجراء عملية جراحية.

واتضح حينها أنه كان بحاجة إلى عملية استئصال للزائدة الدودية الملتهبة، بحكم أن انفجارها قد يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية وقد يشكل خطرًا على حياته، بحسب مجلة فوشيا.