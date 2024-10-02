الشيكل الإسرائيلي عند قاع 8 أسابيع أمام الدولار

القدس: تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في منتصف جلسة، الأربعاء، إلى قاع 8 أسابيع أمام الدولار الأمريكي، مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة عسكريون، إيران بالرد على الصواريخ التي أطلقتها ضد أهداف حيوية إسرائيلية مساء الثلاثاء.

وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، صعد سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3.8 شواكل، مقارنة بـ 3.69 شواكل في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

وأسعار الصرف المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى للشيكل أمام الدولار منذ 7 أغسطس/ آب الماضي، بحسب بيانات بنك إسرائيل.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) ما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

بينما قال نتنياهو، في كلمته خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، مساء أمس، إن “إيران ارتكبت خطأ كبيرا الليلة (بهجومها على إسرائيل)، وسوف تدفع ثمنه”.

(الأناضول)