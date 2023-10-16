الشيكل عند قاع ديسمبر 2015 متأثرا بالحرب على غزة

القدس المحتلة: تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي إلى قاع ديسمبر/ كانون أول 2015 أمام الدولار الأمريكي، مع استمرار الحرب على غزة، والمخاوف من قرب هجوم إسرائيلي بري على القطاع.

وفي بداية الجلسة الأسبوعية لأسعار العملات، الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.98 شيكل، مقارنة مع 3.84 شيكل لكل دولار عشية الحرب المندلعة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

ويأتي تراجع الشيكل رغم بدء “بنك إسرائيل” ضخ ما يصل إلى 45 مليار دولار في السوق المحلية، للحفاظ على استقرار الشيكل، وتلبية أي طلب متزايد على الدولار.

ولدى إسرائيل احتياطات نقد أجنبية بلغت 198 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بحسب بيانات منشورة على موقع بنك إسرائيل عبر الإنترنت.

والأحد، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب، بقوة، وسط حديث عن اجتياح بري لقطاع غزة، وتصاعد التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

وأظهرت بيانات بورصة تل أبيب، أن مؤشرها الرئيس “Tase 35″، الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة مدرجة في البورصة، تراجع بنسبة 3.58 بالمئة خلال جلسة الأحد، مقارنة مع إغلاق جلسة الجمعة.

ونفذ المستثمرون عمليات بيع قوية في البورصة، تراجعت على إثرها قطاعات رئيسة كالتأمين، والعقارات والإنشاءات، والبنوك والخدمات المالية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على غزة؛ ما أدى إلى استشهاد 2670 فلسطينيا، وإصابة 9600 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

فيما أسفرت العملية التي أطلقتها “حماس” تحت اسم عملية “طوفان الأقصى” عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصابت 3715 وأسر ما يزيد عن مئة آخرين، وفقا لمصادر رسمية إسرائيلية.

ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.

(الأناضول)