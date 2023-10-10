الشيكل يتجاهل تدخلات بنك إسرائيل ويتراجع إلى قاع 2016

القدس: تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في بداية تعاملات الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ يناير/كانون ثاني 2016، متجاهلا محاولات “بنك إسرائيل” الحفاظ على استقرار العملة المحلية.

وبحسب بيانات أسعار الصرف في التعاملات الآسيوية يباع الدولار الأمريكي بـ 3.95 شيكل بحلول الساعة (06:00 ت.غ)، بأدنى مستوى منذ جلسة 29 يناير 2016.

وطغت الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب مع قطاع غزة وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان، على جهود بنك إسرائيل الحفاظ على سعر صرف مستقر.

والإثنين، أعلن “بنك إسرائيل” عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.

وإضافة إلى البرنامج الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، وحسب الضرورة، سيوفر البنك السيولة للسوق من خلال آليات المبادلة في السوق بما يصل إلى 15 مليار دولار، وفق بيان صدر عنه.

وأشار إلى أنه سيعمل في السوق خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف التقلبات في سعر صرف الشيكل، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار حسن سير عمل الأسواق.

والسبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية في قطاع غزة، عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، ولا سيما المسجد الأقصى.

مقابل ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية” ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ عام 2006.

(الأناضول)