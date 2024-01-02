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الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال صالح العاروري

2 - يناير - 2024

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تل أبيب: تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، في التعاملات المسائية، الثلاثاء، عقب الإعلان عن اغتيال القيادي البارز من حركة حماس في لبنان صالح العاروري.

وبحسب بيانات بنك إسرائيل، تراجع سعر صرف الشيكل إلى مستوى 3.655 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.61 شيكل قبيل إعلان الاغتيال.

وكان الشيكل يتجه لمواصلة سلسلة ارتفاعات قوية منذ نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تراجع في ذلك الوقت لأدنى مستوى منذ عام 2012، مسجلا 4.08 شيكل.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 10:18 م

    سبحان المنتقم الجبار الذي سينتقم للدماء الفلسطينية من البعبع الصهيو أمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان 🇵🇸✌️🔥🐒🔥🐒

    رد

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