الشيكل يتراجع أمام الدولار بعد اغتيال صالح العاروري

تل أبيب: تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أمام الدولار الأمريكي، في التعاملات المسائية، الثلاثاء، عقب الإعلان عن اغتيال القيادي البارز من حركة حماس في لبنان صالح العاروري.

وبحسب بيانات بنك إسرائيل، تراجع سعر صرف الشيكل إلى مستوى 3.655 أمام الدولار الواحد، نزولا من 3.61 شيكل قبيل إعلان الاغتيال.

وكان الشيكل يتجه لمواصلة سلسلة ارتفاعات قوية منذ نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، أمام الدولار الأمريكي، بعد أن تراجع في ذلك الوقت لأدنى مستوى منذ عام 2012، مسجلا 4.08 شيكل.

(الأناضول)