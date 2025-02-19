“الشيوخ” الفرنسي يقر مشروع قانون لحظر الحجاب بالمنافسات الرياضية وصلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة

باريس: وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى حظر الحجاب في المنافسات الرياضية.
فقد وافق مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى في البرلمان الفرنسي) على مشروع القانون بأغلبية 210 أصوات، مقابل رفض 81 عضواً، وامتناع 38 عضواً عن التصويت، فيما لم يشارك 19 عضواً في التصويت.
ويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه إلى مجلس الشيوخ السيناتور ميشيل سافين من حزب الجمهوريين، حظراً أيضاً على صلاة الجماعة بالأماكن الرياضية العامة.
وشهد المجلس توتراً بين أعضاء مجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع القانون، الذي من شأنه أيضاً حظر الرموز والملابس الدينية، مثل البوركيني، في أحواض السباحة العامة.
واتهم أعضاء مجلس الشيوخ اليساريون الأعضاء من حزب الجمهوريين الذي يشكل الأغلبية في الجمعية العامة، باستهداف النساء المسلمات بهذا المشروع.
وفي حديثها في مجلس الشيوخ، لفتت السيناتورة الاشتراكية سيلفي روبرت إلى أن القضايا التي اختار أعضاء حزب الجمهوريين مناقشتها في مجلس الشيوخ “أدت لانقسام المجتمع”.
وقالت روبرت: “مشروع القانون هذا له غرض سياسي، وهو استهداف دين (الإسلام) بذريعة العلمانية”.
ومن المقرر أيضاً أن تتم مناقشة مشروع القانون في الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي، في وقت لاحق.
ومشروع القرار هذا ليس الأول من نوعه في البلاد، إذ سبقه عدد من القرارات التي يقول المسلمون في البلاد إنها تهدف إلى التضييق عليهم.
ففي أغسطس/ آب 2023، قرر وزير التعليم الفرنسي، في حينه غابريال أتال، حظر ارتداء العباءة في المدارس؛ بزعم أنها “زي إسلامي ينتهك قواعد ونظم الدولة”.
وهذا القرار جاء ضمن قرارات بالمنع يتواصل صدورها منذ 2004، حين صدر قانون حظر ارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية.
(الأناضول)
الفرنسيون لا يريدون هذا لأنهم خاسرون، وعلى المسلمين أن يتكيفوا أو يغادروا البلاد. سأهاجر من بلد لا يقبلني حتى لو كان ذلك يعني العيش بلا وطن. أين العزة والكرامة؟ لن أقبل أن يرفضني مجتمع يكن لي أدنى كراهية.
من مظاهر سقوط الحضارة الغربية وأفولها ما يحدث في أوربا من إسلمفوبيا واستنزاف الطاقات في التضييق على حرية المسلمين وممارسة شعاءرهم .في الوقت الذي رحلت الحضارة إلى جهات أخرى من الأرض لتشرق الشمس من هناك وتغرق أوربا في أتون التخلف
فرنسا الفاشلة حال كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية … للمجتمع الفرنسي لم يبقى الا هذه القوانين التافهة للتضيق على المسلمين، يكذبون باسم الديمقراطية والحرية، انهم يخافون من كل صغير وكبير من المسلمين، ولكن يباهون بأن وزرائهم من الشاذين، كيف وصلوا الى هذه الدرجة من السقوط الأخلاقي والاجتماعي، سوف يندمون بعد أن يكيل بهم الانحطاط الأخلاقي في جيابات المجتمع الفرنسي لم ولن يبقى ذرة من الأخلاق في صغيرهم وكبارهم ونساءهم وعند ذاك سوف تسقط وتندثر فرنسا والحضارة الغربية باكملها.
فرنسا هي البنت البكر للكنيسة قادت الحروب الصليبية قديما وحديثا. فرنسا حاليا تختلف عن فرنسا ديغول وميتيران وشيراك. فرنسا ساركوني وماكرون هي امتداد للإستعمار و الصهيونية وقبل ذلك الصليبية. لا تجد جهة متعصبة ضد المسلمين في العالم إلا وكانت فرنسا وراءها
رغم أن فرنسا لها تاريخ استعماري طويل وتأثير قوي في الحروب الصليبية، إلا أن تصويرها اليوم كقائدة لمشروع صليبي-استعماري عالمي ضد المسلمين فيه تبسيط مفرط للواقع. فرنسا دولة علمانية منذ الثورة الفرنسية، وفصلت الدين عن الدولة رسميًا، ما يجعلها في صدام مع الأديان عمومًا، وليس الإسلام فقط. سياساتها تجاه المسلمين تُنتقد، لكنها لا تختلف جوهريًا عن سياسات دول غربية أخرى في قضايا الهجرة، الأمن، والاندماج.
أما فيما يخص علاقتها بالصهيونية، فهي ليست فريدة، فالكثير من الدول الغربية تدعم إسرائيل لأسباب سياسية واستراتيجية، وليس بالضرورة لأسباب دينية صليبية. تاريخيًا، فرنسا دعمت إسرائيل في الخمسينيات والستينيات، لكنها تحولت تدريجيًا إلى موقف أكثر توازنًا، كما ظهر في سياسات ديغول وشيراك تجاه القضية الفلسطينية.
فرنسا اليوم تعاني من مشكلات داخلية، وصعود اليمين المتطرف جزء من ظاهرة أوروبية عامة، وليس مشروعًا فرنسيًا منفردًا. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن بعض سياساتها تعكس تعصبًا ضد المسلمين، لكن تعميم ذلك على أنها “العدو الأكبر للإسلام” يتجاهل تعقيدات السياسة الدولية وتنوع مواقف القوى داخل فرنسا نفسها.
الحجاب الشرعي للمسلمة هو اللباس الذي يستر جسدها بالكامل عدا الوجه والكفين، وفقًا للرأي الفقهي الشائع، ويجب أن يكون واسعًا وغير شفاف أو ضيق يبرز تفاصيل الجسد. الهدف منه هو تحقيق الحشمة وعدم لفت الأنظار، وهو فرض في الإسلام وفق النصوص القرآنية والسنة النبوية.
أما البنطلون، فالرأي فيه يختلف بين العلماء، حيث يرى البعض أنه غير مناسب لأنه يحدد شكل الجسم، بينما يرى آخرون جوازه إذا كان واسعًا وغير ملفت. أما ملابس السباحة الإسلامية، فهي مصممة لتغطية الجسد وفق ضوابط الحجاب، لكنها تثير جدلًا، فالبعض يعتبرها حلاً عمليًا للمرأة المسلمة لممارسة السباحة، بينما يراها آخرون غير كافية للستر الحقيقي، خصوصًا إذا كانت تلتصق بالجسم عند البلل
اي حجاب وبعضهن المكياج يصرخ في وجههن ونفخ الشفايف .
مهازل.
من لا يريد يرجع لبلده الإسلامي.
فرنسا ليست دولة إسلامية، لكنها دولة ديمقراطية علمانية تتيح حرية الدين في إطار قوانينها. منح الإقامات للاجئين وبناء المساجد وتوفير الأكل الحلال لا يعني دعم الإسلام، بل هو جزء من التزاماتها الحقوقية والدستورية تجاه حرية المعتقد. ومع ذلك، هناك تناقض؛ فهي من جهة تسمح بهذه الحقوق، ومن جهة أخرى تتخذ سياسات تقييدية مثل حظر الحجاب في المدارس ومحاربة الرموز الدينية في المجال العام. هذه السياسات لا تعني بالضرورة “عداءً صريحًا للإسلام”، لكنها تعكس توجهاً نحو فرض رؤية علمانية صارمة تؤثر بشكل أكبر على المسلمين مقارنة بغيرهم.
قال حرية قال !
ومع هذا :
فالإسلام في إزدياد !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
الدستورالفرنسي : الوطن للجميع وحرية العقيدة او عدمها مضمون للجميع واللايكية هي جعل أمور الدولة بعيدة عن الدين وكل له الحق في التدين أوعدمه فهي حرية شخصية والموظفون باسم الدولة ممنوع عنهم أثناء عملهم ان يظهروا اي مظهر ديني حتى يجتنب المجتمع حروب الديانات التي هلكت وخربت المجتمع الفرنسي فيما مضى .
وعلى كل من يعيش في فرنسا احترام قوانينها او الرحيل إلى بلد آخر يلبي حاجياته .
فاغلب الأرهابيين كانوا قبل ذلك فوضويين في بلدانهم وتركوا ضحايا لا تعد ولا تحصى بين المسلمين المسالمين في البلدان الإسلامية .
فلنحترم جميعا قانون البلاد فهذا واجب لنا جميعا أينما نعيش ..
وللحديث بقية