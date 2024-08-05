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الشيوعي الأردني ينعى “الرفيق أبو العبد”.. “ميدان” باسم هنية شمالي المملكة وشارع جنوبها- (فيديو)

5 - أغسطس - 2024

صورة من جنازة رمزية لإسماعيل هنية في الأردن

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عمان- “القدس العربي”:

وجه الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني ولأول مرة وبلهجة غير مسبوقة برقية تعزية علنية لقادة حركة المقاومة الإسلامية حماس.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني سعود القبيلات بأنه يرفع برقية تعزية إلى الإخوة في قيادة حركة حماس باسم “الرفيقات والرفاق” في الحزب الشيوعي.

ووصف القبيلات في البرقية الشيخ الشهيد إسماعيل هنية بأنه “رفيقنا القائد أبو العبد”، وندد باغتياله على يد “الصهاينة المجرمين” كما وصف، ثم ختم برقيته بالإشارة إلى المجد والخلود للشهيد أبو العبد.

وكانت أوساط شعبية أردنية قد وضعت برنامجا للإعلان عن حالات تفاعل وتنديد بجريمة اغتيال الشيخ هنية تضمنت إقامة مقرات عزاء وأعراس شهيد والتوجه بوفود لتعزية قيادة حماس في الدوحة وإسطنبول.

وأقيم عرس شهيد لتقبل التهاني في مقر جبهة العمل الإسلامي كما نظمت مسيرة شعبية حاشدة جدا وجماهيرية تضمنت تشييعا رمزيا لجنازة الشهيد القائد.

وقرر المجلس البلدي لمدينة إربد ذات ثاني أعلى كثافة سكانية في البلاد، شمالي الأردن، إطلاق اسم رئيس حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية على أحد الميادين الرئيسية في المدينة.

 وصدر قرار عن أمانة المجلس البلدي لمدينة إربد شمالي الأردن بتسمية أحد ميادين البلدية البارزة وسط مدينة إربد على اسم الشهيد القائد إسماعيل هنية.

وكان مجلس بلدي مدينة الكرك جنوبي الأردن قد قرر إطلاق اسم الشهيد إسماعيل هنية على أحد الشوارع الرئيسية بمحاذاة شارع يحمل اسم الشهيد صدام حسين مما يعني بأن اسم هنية أصبح على ميادين وشوارع رئيسية شمالي الأردن وجنوبه.

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  1. يقول abdennasser:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 3:08 م

    سيخرج ناس يقولون شفتوا قلنالكم أنه لا يجوز الترحم عليه، و الله هناك ما يسمى علماء و دعاة سيكفرون الشباب بالدين إلى الأبد،

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  2. يقول وزني الثبتة:
    أغسطس 5, 2024 الساعة 7:07 م

    الشعب الاردني والفلسطيني واحد .تاريخا ودما .والشعب دوما الى جانب المقاومة

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  3. يقول Sekkaoui chaabane algerie:
    أغسطس 6, 2024 الساعة 1:07 م

    الاردن هي فلسطين و الاردن و فلسطين هما مصر. اثثة هم الوطن العربي بشعوبه الابية و التغير قادم و الثأر لا بد ان يحدث

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