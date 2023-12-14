الصحافة الدولية تبحث عن سبل لتجاوز حظر الدخول إلى غزة

أنقرة: يبحث الصحافيون الدوليون الراغبون في تغطية الهجمات على قطاع غزة عن سبل لتجاوز الحظر الذي تفرضه عليهم إسرائيل ومصر لدخول القطاع.

وبحسب ما نشرته صحيفة الغارديان، اشتكى أعضاء الصحافة الدولية عدم قدرتهم على نقل التطورات الميدانية بشكل شامل بسبب إغلاق إسرائيل ومصر معبري إيرز ورفح الحدوديين أمام الصحافيين.

واتخذت جمعية الصحافيين الأجانب العاملين في إسرائيل خطوات لتقديم طلب للحصول على “الانتصاف القانوني” بعد الطلبات المقدمة إلى المكتب الصحافي للحكومة الإسرائيلية والجيش للسماح للصحافيين بدخول غزة، ولكن تم تجاهلها.

وذكر بيان صادر عن الجمعية، أنه تم تذكير إسرائيل بأنها سمحت بالدخول إلى غزة أثناء وبعد الاشتباكات السابقة.

وأشار إلى أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في 2008 أكد أنه لا ينبغي منع الصحافيين من دخول غزة.

وجاء في البيان: “تتوقع جمعية الصحافيين الأجانب من الحكومة والجيش الإسرائيليين السماح للصحافيين بتغطية الأحداث بحرية”.

كما دعا إلى زيادة العدد المحدود من حصة “الصحافيين الملحقين” التي يحتفظ بها الجيش.

وفي حديثه لصحيفة الغارديان، قال مراسل قناة الرابعة البريطانية سيكوندر كرماني: “إنه أمر محبط للغاية عدم القدرة على توثيق المشهد المروع في غزة بشكل مباشر”، مؤكداً أن هناك صحافيين فلسطينيين يكتبون أخباراً مهمة جداً.

وذكر كرماني أن الوصول المستقل إلى غزة سيسمح بإجراء فحص أكثر تعمقًا للعديد من المزاعم، والادعاءات المضادة وفهم أفضل للديناميكيات الداخلية في غزة.

وأضاف: “إن عواقب هذه الحرب ستكون محسوسة في أجزاء كثيرة من العالم لسنوات عديدة، ومن المهم للغاية أن يتمكن الصحافيون الدوليون من إجراء تحقيقات صحافية بذلك.”.

من جهته، قال جيمي ويلسون، مدير الأخبار الدولية في صحيفة الغارديان: “إن هذه مسألة صعبة بالنسبة للمؤسسات الإعلامية، نريد تقديم أخبار شاملة من الميدان، ولكن الوضع في غزة خطير للغاية”.

من جانبه أكد محرر الشؤون الدولية في “بي بي سي” جيريمي بوين: “إنه ليس هناك ما هو أفضل في تغطية الحرب من استخدام عينيك وأذنيك”.

من ناحية أخرى، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الصحافيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 89.

(الأناضول)