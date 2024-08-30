الصحافة العربية وغزة: مرآة غرائبية!

تفرض أحداث غزة نفسها يوميا بشكل ينعكس على وكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام المحلّية في مجمل بقاع الأرض، وتتعدد طرق التطرّق إلى هذا الموضوع.
يتم التركيز أحيانا على الوضع الإنساني المرعب الذي يذكّر بأبشع فصول التاريخ البشري، مع تعرّض قرابة مليونين وأربعمئة ألف فلسطيني لصنوف الإبادة، والتجويع والإجلاء والحصار، وهو أمر شهدنا مؤخرا بدء انتقاله إلى الضفة الغربية.
ويتمّ التركيز أحيانا أخرى على التداعيات السياسية الخطيرة لهذه الأحداث على المنطقة العربية والإقليم الأوسع، والعالم بالتالي، مع توسّع الجبهات واندياح تأثيراتها على العالم، كما هو الحال في الخليج العربي والبحر الأحمر، ومع التوتّر الكبير المنذر بحرب إقليمية بين إيران وإسرائيل، ومع التدخّل المباشر للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في قصف اليمن، والمخاطر المتواصلة لعدوان إسرائيلي على لبنان.
تدفع القراءات التي تنتقد طرق تعامل أمهات الصحف الغربية مع هذا الموضوع، والتي غالبا ما تأتي من قبل تيارات يسارية وحقوقية، أو من كتاب عرب مناهضين للغرب، إلى التساؤل عن كيفية تعامل وسائل الإعلام العربية مع موضوع غزة، وتكشف جولة سريعة قامت بها «القدس العربي» على متابعات العديد من المواقع الإلكترونية لصحف عربية والمواقع الإخبارية العربية يوم أمس عن ملاحظات مفيدة.
فإذا أخذنا صحف الإمارات (التي كانت الأولى في المطالعة أبجديا) لوجدنا في إحداها خبرا يقول (بالحرف): الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية استمرت شهرا في جنوب ووسط قطاع غزة ومنطوقه يكرر الجملة نفسها مضيفا عليها القول إن تلك العملية «أسفرت عن مقتل 250 مقاتلا فلسطينيا». الخبر، كما هو واضح، ينتقي من مئات الأخبار التي تتعلق بغزة خبرا منقولا عن الجيش الإسرائيلي. يصادق هذا الخبر، بشكل مبطّن، على رواية الجيش الإسرائيلي وبذلك يختفي الضحايا المدنيون بشكل كامل. ولعل الصحف الإماراتية، بتجاهلها تماما للموضوع الفلسطيني، قد فعلت خيرا لأنها سكتت!
تختار صحيفة بحرينية خبرا رئيسيا لها هو: أميرة نرويجية تتزوج رجلا زعم أنه كان فرعونا، ولكنّها تذكر خبرا يتعلق بإسرائيل يقول إنها صادقت على «خرائط محور فيلادلفيا» كما تنشر تصريحا لكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية لرئاسة أمريكا تقول فيه إنها لن تعدل سياسة بايدن بشأن الدعم العسكري لإسرائيل. انتقلت الصحيفة إذن من خبر ضاحك إلى خبرين إسرائيلي وأمريكي، ويغيب الفلسطينيون عن المشهد.
ينقسم الموضوع الفلسطيني في لبنان، المنقسم بدوره حول هذه القضية، فيحضر بقوة في المواقع القريبة من «حزب الله» والمقاومة الفلسطينية وحتى في مواقع مختلفة معهما، لكنّه يظهر في صحيفة لها تاريخ عريق على شكل عنوان إثارة: هل هرب السفير الإيراني إلى إسرائيل، ليتبعه خبر إن الصحيفة تحققت من الخبر وأن لا صحة له!
يظهر الأمر بشكل أكثر غرابة في العراق، فتنقل صحيفة تصريحا لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقول فيه إن ما يحصل في غزة يتطلب موقفا حازما وصريحا (يتطلّب ممن وهو رئيس الوزراء؟) فيما تتطرّق جريدة مرموقة للأمر عبر خبر واحد يقول إن: عائلات رهائن لدى «حماس» توجه رسائل إلى أبنائها عبر الحدود، وهنا لا تختفي المآسي الفلسطينية فحسب بل يتم استبدالها بقضية الرهائن الإسرائيليين.
تختار صحف عديدة من المحيط إلى الخليج زوايا شديدة الغرابة من الموضوع، فمن كل المشهدية الشديدة الاتساع لموضوع غزة ينشر موقع مصري خبرا عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها شركة بريد إسرائيل، وفيما تتجاهل المواقع المغربية الموضوع الفلسطيني يظهر مقال رأي واحد ينتقد إيران، ورغم امتياز الصحف السعودية عموما عن نظيراتها الإماراتيات والبحرينيات في ظهور أشكال واضحة من النقد لإسرائيل فإن واحدة تعتبر رائدة في مجالها اختارت لعنوانها الرئيسي تصريحا لبايدن يقول إن «حماس» هي العقبة الوحيدة أمام التوصل لهدنة في غزة.
بين نقلتي التبنّي الضمني للموقف الإسرائيلي، والانخراط المباشر في الصراع ضد إسرائيل، هناك ثقب إعلامي عربي أسود تختفي فيه غزة أو تحضر بشكل غير منهجي، أو انفعالي، أو مرتبط بالسياسة الخارجية للدول المعنية، وفي الأحوال كلها يقدّم الإعلام العربي صورة شديدة الغرابة والبعد عن الواقع والمنطق والإنسانية.
حين بدأتِ الحربُ على غزَّة كنتُ أعتقدُ أنها جولة من جولات الحرب، ستنتهي كما انتهتْ كلّ الجولات التي قبلها، أما الآن فشيءٌ ما في داخلي يقول إنها الجولة الأخيرة! وإنها لن تبقى على الشكل الذي هي عليه الآن، ستأتي ريح الأحزاب بإذن الله، ورياح اللهِ لها ألف شكلٍ وهيئة، وما يعلمُ جنود ربّك إلا هو!
وحتى إن انتهت كما انتهتْ الجولات السّابقة، فستكون قد بدأت من حيث انتهتْ!
ولكن الشيء المؤكد أنَّ هذه الحربُ خرجتْ منذ زمنٍ من أيدينا وأيديهم، يدُ اللهِ تُسيِّرها!
لستُ ضدَّ العقلانيّة، وحساب الأسباب، والنظر إلى الواقع!
ولكن العقلانيّة ترفضُ كلَّ هذا الصمود، كلُّ ما يحدثُ هو ضدُّ العقل أساساً!
والأسباب لا تُنتج كلّ هذا الثبات!
والواقع يقول إن دولاً عظمى كانت لتنهار تحت كل هذا القصف والعدوان فكيف يصمد قطاع هو أصغر مساحةً من كلِّ عواصمنا؟! والأدهى من ذلك أنه بجغرافيته المسطحة بلا جبال ولا وديانٍ ولا غابات هو منطقة ساقطة عسكرياً عند أول هجوم من هذه الترسانة المهولة التي تملك البحر والجو واليابسة! وبالنظر إلى أنَّ حروب إسرائيل السابقة مع جيوشنا كانت تنتهي بساعات، فالحديث عن الواقعيَّة يبدو إيماناً مادياً غثيثاً!
لا يوجد محتلٌ بقيَ على احتلاله، هذه حقيقة ثابتة لا يستطيع أحد تكذيبها، بغض النظر عن عقيدة أصحاب الأرض! كل احتلالٍ زال هكذا يخبرنا التاريخ، وكل الغزاة رحلوا نهاية المطاف، وهذا الاحتلال زائل طال الوقت أم قَصُرَ، وعسى أن يكون قريباً!
أدهم شرقاوي / مدونة العرب
ونواف العباسي السامرائي أرسل التالي
منظومة جديدة للحروف العربية للأطفال
لنودع مرحلة “ألف أرنب، باء بطة” وننتقل إلى مرحلة “ألف أسد، باء بحر”، وهو ما يليق بالجيل الواعد بإذن الله تعالى.
https://x.com/DrlaylaH/status/1828840091633979461
😉🤨
🤑🙊🙈🙉📟🇺🇳📓✒️
أفغانستان، هي الدولة الوحيدة التي استطاعت طرد الإنجليز، وطرد الإتحاد السوفييتي، وأخيراً طرد الناتو و أمريكا ورجوع طالبان إلى الحكم بعد 11/9/2001، لماذا؟!
من وجهة نظري لرفع (الظلم) من أي نظام حكم، ما بعد 1945 وتأسيس نظام الأمم المتحدة وسويفت SWIFT لإتمام أي صفقة/عقد/تبادل تجاري،
يجب الإستفادة من اللويا جرگا، والأرشيف العثماني، وما طرحته (الصين) بعد الأزمة الإقتصادية في 2008 من مفهوم (المقايضة) ومبادرة طرق وحزام الحرير الصيني لأتمتة إدارة وحوكمة أي دولة بداية من عمود الكهرباء (مشروع خالد الصيني)،
هو مسؤول عن إيجاد فرص استثمارية، وفق محددات طرق وحزام الحرير لأتمتة أي دولة، يأخذ من تنفيذ هذه الفرص (عمولة)،
الصين، لديها نموذج كامل من AI، تايوان، والمنتج الوطني من AI ضروري المنافسة مع AI الصين، لتكوين كفاءة وجودة تستطيع المنافسة، بدون إمكانات الصين، لا أستطيع الإبداع، منافستي مع الصين، هي المكسب، لأهل أي دولة،
ضياء + مركز دراسات + كيف تجعل من اللويا جرگا Business Model لتسويقها لترشيد هدر أدوات الديمقراطية في نظام الأمم المتحدة،
👆 أعلاه رؤوس نقاط خطة أسس تأسيس شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح الحلال في أفغانستان، تناسبك؟!
وباللغة الإنجليزية
Salamu Alaikom,
We are a technology company in Taiwan, Saleh Halal AI, Taiwanese Saleh Project,
Our main JOB is to enhance e concepts, by adding Human languages, concepts to machine language logic and concept.
WHY, we need that?
To find a solution on how to define next generation of e-Currency, and Blockchain, as the current one is anti STATE concept, lead to state bankruptcy. (2008 is a prove)
If you are interested, to cooperate with us, on this matter.
We need a meeting with people incharge of STATE Budget, Economy competition, in Globalization Business Environment.
اعتقد ان التوصيف الدقيق هو اعلام الأنظمة العربية وليس الاعلام العربي. وشكرا
اللهم اننا مظلومون فانتصر لن اجد افضل من هذه الكلمات فحسبنا الله ونعم الوكيل .
تحياتي لقدسنا العزيزة علينا
رحم الله شهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، والنصر المبين للمقاومة في غزة العزة والضفة
أؤمن يقينًا أنه رغم الألم وضبابية المواقف، وخذلان القريب والبعيد، ووحشية الكيان الإرهابي وحرب الإبادة التي يعيشها شعبنا منذ 11 شهرًا، وما يعانيه من قتل وتدمير وظلم، فإن النصر في النهاية سيكون حليفنا بإذن الله
فلولا (طوفان الأقصى) المجيد الذي زعزع العالم لَاغتِلت و دُفِنت القضيّة الفلسطينيّة، و لكنّ رجال المُقاومة البواسل أعادوا لقضيتهم زَخماً كبيراً في الساحة العالميّة، و بفضل هذا الانجاز العظيم للمقاوَمة، و بفضل صمود الشعب الفلسطينيّ أخذت القضية الفلسطينيّة تتسرّب إلى وعي سائر شعوب العالم، التي أصبحت اليوْم تُدرِك عدالة القضية و شرعيتها و حقّ الشعب الفلسطينيّ في تقرير مصيره و إنشاء دولته على أرضه، بخلاف ما كانت تعتقده قبل اليوم، حينما كان إعلامُها يقوم بتضليلها، و يكذب عليها، بجعل الضحية هي الجلّاد، ذاك التضليل الإعلامي في أمريكا و العالم الغربي الذي كان ينعتُ الفلسطينيّين بالإرهابيّين و بأنّ أرض فلسطين هي أرض إسرائيل، و الفلسطينيّون همُ المعتدون على الكيان الإسرائيلي، فعَظُمت آنذاك الكراهيّة للفلسطينيّين و تعاظَمَ التعاطف مع الكيان الإسرائيلي، و الآنَ قد اتضَحت الأمور و انفضح المستور و ظهرت الحقيقة ، فأخذت جميع الشعوب الحرة في العالم تُنادي بأعلى صوتها برفع الحيْف و الظلم عن الفلسطينيّين و مساعدتهم في تحقيق حلمهم بإقامة دولتهم المستقلة الحُرّة على أرضهم فلسطين.