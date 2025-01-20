الصحافية بشرى الطويل: الاعتقال الأخير كان وحشياً

الضفة – «القدس العربي»: أفرج ليل الأحد الإثنين عن الأسيرة المحررة والصحافية بشرى جمال الطويل (32 عاما) من مدينة البيرة في محافظة رام الله، ضمن صفقة تبادل الأسرى.

وتستعرض الطويل في منزلها في البيرة، في حديثها مع زملائها في الصحافة، ومن بينها «القدس العربي»، تفاصيل رحلتها مع الاعتقال، وتصف تجربتها الأخيرة بأنها الأصعب والأكثر قسوة بين مرات اعتقالها السابقة.

وقالت بشرى: “تم اعتقالي عدة مرات، لكن الاعتقال الأخير كان مختلفا تماما. كان وحشيا وانتقاميا بشكل واضح بسبب العدوان العسكري على غزة. تعرضت للضرب المبرح، وخرجت من المنزل الذي تم اعتقالي منه دون حجابي، وقضيت 14 ساعة في هذا الوضع. كان هذا أحد أصعب المواقف التي مررت بها طوال حياتي».

وأوضحت أن الاحتلال استهدف الصحافيين والناشطين وكل من عبر عن رأيه أو تضامن مع غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: “حتى الدعاء لأطفال غزة ونسائها كان يُعتبر تحريضا في نظر الاحتلال. مع ذلك، كنت شديدة الحذر في كل ما أكتب أو أنشر، وقلت لضابط المخابرات إنني لا أريد أن أقدم لهم سببا لاعتقالي. لكنهم لم يحتاجوا إلى سبب، وتم اعتقالي بطريقة همجية من منزل صديقتي، حيث اقتحموا المنزل وكسروا محتوياته، وتعرضت للضرب والتنكيل».

وأشارت إلى أن الاحتلال يعتمد الاعتقال الإداري كسلاح لمعاقبة الأسرى دون تقديم أي أدلة أو مبررات قانونية. “تم تمديد اعتقالي إداريا مرتين، دون محاكمة أو سبب واضح. وخلال الاعتقال، تعرضت للكثير من الألم الجسدي دون تلقي أي علاج طبي. حتى الحالات الصحية المستعصية بين الأسيرات كانت تُقابل بالإهمال الطبي المتعمد».

وأضافت: “دائما ما كان الجنود والمحققون يرددون عبارات تحملني مسؤولية اعتقالي، مثل ‘لماذا كتبتِ؟ لماذا جئتِ هنا؟ لماذا عبرتِ عن رأيكِ؟’ وكأن التعبير عن الرأي أصبح جريمة. ومع ذلك، كنت أعي أن ما يحدث هو جزء من ثمن يدفعه الجميع في هذه الحرب».

وأعربت الطويل عن قلقها من تدهور أوضاع الحركة الأسيرة بعد السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قائلة: “الأوضاع داخل السجون تفاقمت بشكل كبير. خرجتُ من السجن وما زالت الحركة الأسيرة تعاني أوضاعا مأساوية. نأمل أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات في أقرب وقت».

كلمات بشرى الطويل تعكس صورة واضحة عن معاناة الأسرى الفلسطينيين، خاصة الصحافيين والناشطين، وتكشف عن سياسة الاحتلال في استخدام الاعتقال كوسيلة للترهيب وقمع الحريات.

وما تعرضت له بشرى الطويل هو جزء من حملة واسعة تهدف إلى قمع حرية الصحافة والتعبير في فلسطين. ومارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة استهداف الصحافيين الفلسطينيين كأداة لوقف نقل الحقيقة للعالم، مما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويزيد من تدهور الحريات في الأراضي المحتلة. ويمثل الصحافيون الفلسطينيون، مثل بشرى، الصوت الذي يكشف للعالم ما يجري داخل فلسطين، ورغم كل التهديدات والاعتقالات، يواصلون عملهم بكل شجاعة.

والحالة التي عايشتها بشرى الطويل تعكس ما يعانيه العديد من الأسرى الفلسطينيين الذين يتعرضون للاعتقال التعسفي، ويُحتجزون دون محاكمة أو مبرر قانوني. ويؤكد حقوقيون وناشطون أن الإهمال الطبي المتعمد والظروف القاسية التي يعاني منها الأسرى تتطلب اهتماما دوليا فوريا، والمجتمع الدولي يجب أن يكون أكثر انخراطا في قضية الأسرى الفلسطينيين وأن يسعى للضغط على الاحتلال لضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وتعاني الأسيرات الفلسطينيات من ظروف معيشية غير آدمية، بما في ذلك تكدس في الزنازين، نقص في الرعاية الصحية، واستخدام العقوبات الجماعية ضدهن. بشرى الطويل تؤكد أن الاحتلال يتجاهل الحالات الصحية المستعصية بين الأسيرات، ويرفض تقديم العلاج الطبي الضروري.

وعلى الرغم من القمع الممارس ضد الأسرى، يبقى التضامن الشعبي في فلسطين وفي الشتات عاملا أساسيا في دعم الأسرى وعائلاتهم. وهذا ما يبرز في حملات التضامن مع الأسرى، سواء من خلال الاعتصامات أو الدعوات للمقاطعة، التي تساعد في تسليط الضوء على معاناة الأسرى وتحفيز المجتمع الدولي للتحرك. التضامن مع الأسرى هو تضامن مع العدالة والحرية.

وفي فلسطين، تعتبر النساء الأسيرات رمزا للنضال والصمود. وبشرى الطويل هي واحدة من العديد من النساء اللاتي قدمن تضحيات كبيرة في سبيل قضيتهن.

وفي ختام حديثها، تتوجه بشرى الطويل برسالة أمل لجميع الأسرى وأسرهم، مؤكدة أن النضال من أجل الحرية سيستمر حتى تحقيق العدالة. مع كل اعتقال، يزداد إصرار الفلسطينيين على الحرية، ويظل الصوت الفلسطيني مسموعا في أنحاء العالم رغم القمع والتهديدات.