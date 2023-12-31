الصحافيون المصريون يدشنون حملة تدوين في الساعات الأخيرة من العام تطالب بوقف العدوان على غزة- (تدوينة)

القاهرة- “القدس العربي”:

دعت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين لتدشين حملة تدوين في الساعات الأخيرة من العام، للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني المجرم على الشعب الفلسطيني تحت شعار: “أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.. لا للعدوان الصهيوني على غزة”.

وقالت اللجنة في بيان لها: تبدأ الحملة الساعة العاشرة مساء اليوم، حتى لحظات أول ساعة في العام الجديد.

وتابعت: يتزامن مع حملة التدوين قيام النقابة برفع لافتات على واجهة المبنى تدعو لوقف العدوان، وتفضح جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وسكان قطاع غزة، الذين استشهد منهم عشرات الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لعشرات الآلاف من المصابين، والمشردين عن منازلهم.

ودعت اللجنة كل المتضامنين مع الشعب الفلسطيني لتعليق الأعلام الفلسطينية في شرفات، وواجهات المنازل كجزء من حملة المطالبة بوقف الإبادة في حق الشعب الفلسطيني.

وأدانت لجنة الحريات استهداف جيش الاحتلال للصحافيين، والإعلاميين ناقلي الحقيقة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشهداء الصحافيين إلى 106 شهداء، وشهيدات في جريمة هي الأبشع في التاريخ الحديث بحق الصحافيين.

وأضافت: كما تحيي اللجنة صمود الشعب الفلسطيني، وفى القلب منه مقاومته الباسلة، التي ما زالت تكبّد العدو الصهيوني خسائر يومية بأضعف الإمكانات منذ 85 يومًا من الحصار المجرم لقطاع غزة.

واختتمت: “عام جديد في مواجهة الجرائم الصهيونية.. لا للتهجير.. لا للتوطين.. أوقفوا العدوان على غزة.. التهجير خط أحمر”.