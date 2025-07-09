الصحة الإيرانية: مقتل 700 مدني في الحرب مع إسرائيل

طهران: أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، أن هناك نحو 700 مدني قتلوا في “الاعتداءات الوحشية التي شنها الكيان الصهيوني على المدن الإيرانية”.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) اليوم الأربعاء، عن ظفرقندي القول خلال زيارته لمركز طبي في طهران وتفقده لطفل (5 أعوام) أصيب في الحرب: “أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو”.

وأوضح وزير الصحة أن “من بين المصابين طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، مصاب بحروق بنسبة 50%، وقد استشهد أفراد عائلته أيضا في هذه الاعتداءات”.

وتابع قائلا إن “هذا العدوان، هجوم وحشي وغير مبرر ضد المدنيين”.

وقال عن آخر الإحصائيات عن ضحايا الحرب التي استمرت 12 يوما: “استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم”.

وأضاف أن “الكيان الصهيوني استهدف 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

(د ب أ)