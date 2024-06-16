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الصحة السعودية: التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطرا كبيرا على الحجاج

16 - يونيو - 2024

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الرياض: شددت وزارة الصحة السعودية على الحجاج ضرورة الالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها، في أثناء أداء مناسكهم بمشعر منى، وأداء نسك رمي الجمرات، للوقاية من الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

كما حذرت الصحة السعودية، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد، من أخطار التعرض لأشعة الشمس، لا سيما في وقت الذروة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 4 مساء، حيث يتزامن موسم الحج هذا العام مع ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة، مؤكدة أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، يشكل خطرا كبيرا على صحة الحجاج.

وأكدت على الحجاج استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات الصحية.

(د ب أ)

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