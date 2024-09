“الصحة العالمية”: إسرائيل طلبت نقل إمداداتنا من جنوب غزة- (تغريدة)

بروكسل: كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الإثنين، عن تلقي المنظمة إخطارا لنقل إمداداتها من مستودعاتها جنوب قطاع غزة بسبب العمليات البرية، مطالبا تل أبيب بالتراجع عن الأمر وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة “إكس”: “تلقينا إخطارًا من الجيش الإسرائيلي بأن علينا نقل إمداداتنا من مستودعاتنا الطبية من جنوب غزة خلال 24 ساعة، لأن العمليات البرية ستجعلها غير قابلة للاستخدام”.

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use.

We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 4, 2023