“الصحة العالمية”: إسرائيل طلبت نقل إمداداتنا من جنوب غزة- (تغريدة)

بروكسل: كشف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الإثنين، عن تلقي المنظمة إخطارا لنقل إمداداتها من مستودعاتها جنوب قطاع غزة بسبب العمليات البرية، مطالبا تل أبيب بالتراجع عن الأمر وحماية المدنيين والبنية التحتية.

وقال غيبريسوس، في منشور على منصة “إكس”: “تلقينا إخطارًا من الجيش الإسرائيلي بأن علينا نقل إمداداتنا من مستودعاتنا الطبية من جنوب غزة خلال 24 ساعة، لأن العمليات البرية ستجعلها غير قابلة للاستخدام”.

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use. We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 4, 2023

وأضاف: “نحن نناشد إسرائيل بالتراجع عن هذا الأمر واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية”.

والأحد حذّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، من أن وضع القطاع الصحي في غزة “لا يمكن تصوره”، وشدد على أن التقارير عن القصف الإسرائيلي العنيف “تثير الرعب”.

وفي اليوم ذاته أعلن الجيش الإسرائيلي، بدء العمليات البرية شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وتحدث عن تواجد قوات مدرعة في المنطقة بدأت بالفعل بالتحرك ومهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس.

وسبق ذلك دعوة للجيش الإسرائيلي، سكان عدد من أحياء مدينة خان يونس إلى إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها.

فيما أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن “آليات إسرائيلية توغلت مساء الأحد، في خان يونس جنوب قطاع غزة، انطلاقا من المنطقة الشرقية الحدودية في منطقة القرارة شمال شرق خان يونس باتجاه شارع صلاح الدين”.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الإثنين، 15 ألفا و899 شهيداً فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريح، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)