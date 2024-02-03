سياسة | عربي | فلسطين

الصحة العالمية: إصابة أو فقدان أو استشهاد أكثر من 100 ألف مواطن في غزة

3 - فبراير - 2024

حجم الخط
1

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أكثر من 100 ألف من سكان قطاع غزة أصيبوا أو فقدوا أو استشهدوا مع تدهور الوضع في القطاع. ويشكل هذا الرقم 4.3% من إجمالي سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وخلال مؤتمر صحافي أسبوعي للأمم المتحدة عبر الفيديو من القدس، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية للأراضي الفلسطينية المحتلة، إن بقية السكان يواجهون ظروفا سيئة للغاية ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الأساسية اليومية من السلامة والغذاء والصحة والدفء.

وأضاف أن وسط غزة يشهد تصاعدا في الأعمال العدائية وهو ما يزيد من عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت الصحية الموجودة.

وأعرب بيبركورن عن قلقه العميق إزاء عدم إمكانية الوصول إلى المستشفيات للمرضى والعاملين في المجال الصحي، وقال إن 13 مستشفى من إجمالي 36 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، كما أن 13 مركزا للرعاية الصحية الأولية فقط تعمل من إجمالي 73 مركزا.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 3, 2024 الساعة 8:49 ص

    إجرام صهيوني جبان غادر ظالم حاقد غادر بحق الفلسطينيين يرتكب تحت حماية عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي منذ 1948 🤨☝️🔥🐒🚀🚀

    رد

أخبار ذات صلة

سوليفان: أمريكا تعتزم شن مزيد من الضربات في الشرق الأوسط على جماعات تدعمها إيران
منذ 14 ساعة
“خيمة مناقيش الزعتر”.. “مصدر رزق” في أتون الحرب على غزة- (صور)
منذ 20 ساعة
صحة غزة: 14 مجزرة خلال الـ24 ساعة ترفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 27365 شهيدا- (تدوينة)
منذ 20 ساعة
كاميرون في بيروت يلتقي ميقاتي وبري وقائد الجيش ويشدد على وقف إطلاق النار في غزة والتهدئة بالجنوب
1 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية