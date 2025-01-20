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الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة “ستكون مهمة معقدة وصعبة”- (تدوينة)

20 - يناير - 2025

فلسطينيون يتفقدون بقايا خيمة قصفتها غارة إسرائيلية في محيط مستشفى ناصر بخان يونس

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جنيف: حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الأحد من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون “مهمة معقدة وصعبة” بعد حرب مدمرة انطلقت قبل أكثر من 15 شهرا.

وكتب تيدروس على منصة إكس “ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظرا إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية “تدعو جميع الأطراف إلى احترام التزامها التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم”.

وقدرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا أن ثمة حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة بناء النظام الصحي في القطاع الفلسطيني الذي تعرض لقصف إسرائيلي لا هوادة فيه منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس داخل المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن فقط نصف مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى ما زال يعمل جزئيا، مضيفة أن 38 في المئة فقط من مراكز الرعاية الصحية الأولية تعمل.

وقالت المنظمة إنّها ستنفذ مع شركائها خطة مدّتها 60 يوما تركّز على علاج الصدمات والرعاية الطارئة والخدمات الصحية الأولية وصحة الأطفال والأمراض غير المعدية والصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإعادة التأهيل والصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي.

ومن المقرر أيضا إرسال مستشفيات ميدانية في الأسابيع المقبلة.

(أ ف ب)

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