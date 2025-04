الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة “ستكون مهمة معقدة وصعبة”- (تدوينة)

جنيف: حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس الأحد من أن إعادة بناء النظام الصحي في قطاع غزة ستكون “مهمة معقدة وصعبة” بعد حرب مدمرة انطلقت قبل أكثر من 15 شهرا.

وكتب تيدروس على منصة إكس “ستكون تلبية الاحتياجات الصحية الهائلة وإعادة بناء النظام الصحي في غزة مهمة معقدة وصعبة، نظرا إلى حجم الدمار والتعقيدات التشغيلية والقيود الموجودة”.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية “تدعو جميع الأطراف إلى احترام التزامها التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل من أجل تحقيق سلام دائم”.

The ceasefire in #Gaza and the start of the hostage and prisoner release process bring great hope for millions of people whose lives have been ravaged by the conflict.

It is a moment I have been calling and hoping for.

However, addressing the massive health needs and… pic.twitter.com/Lyfuyab9Sw

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 19, 2025