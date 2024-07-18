سياسة | دولي

الصحة العالمية: احتياجات صحية “هائلة” لمليوني سوداني بدول الجوار – (فيديو)

18 - يوليو - 2024

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن تجد القتال بالسودان يجبر 2.2 مليون شخص على اللجوء إلى بلدان مجاورة، وسط احتياجات صحية “هائلة”.
وشدد مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن “معظم السودانيين يصلون تشاد بعد مشي لأيام ونزوح متعدد وجروح بأعيرة نارية والنجاة من الاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأشار إلى أن “تجدد القتال بالسودان يجبر 2.2 مليون شخص على اللجوء إلى بلدان مجاورة وسط احتياجات صحية هائلة”.

(الأناضول)

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