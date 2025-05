جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن تجد القتال بالسودان يجبر 2.2 مليون شخص على اللجوء إلى بلدان مجاورة، وسط احتياجات صحية “هائلة”.

وشدد مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان نشره على منصة “إكس”، أن “معظم السودانيين يصلون تشاد بعد مشي لأيام ونزوح متعدد وجروح بأعيرة نارية والنجاة من الاغتصاب والعنف الجنسي”.

وأشار إلى أن “تجدد القتال بالسودان يجبر 2.2 مليون شخص على اللجوء إلى بلدان مجاورة وسط احتياجات صحية هائلة”.

Renewed fighting in #Sudan has forced 2.2 million people to seek refuge in neighbouring countries. Their health needs are enormous.

In #Chad, most arrive after multiple displacements, suffering gunshot wounds, many having survived rape and sexual violence, without sufficient… pic.twitter.com/rWaRxQeS5p

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 18, 2024