“الصحة العالمية”: استشهاد اثنين من طاقم مستشفى “العودة” بغزة

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء السبت، استشهاد اثنين من أفراد الطاقم الطبي في مستشفى “العودة” شمال قطاع غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته عبر موقع “إكس”، إنها تشعر بالفزع إزاء الهجمات المستمرة على الخدمات الصحية في قطاع غزة.

وأكدت أن مستشفى “العودة” يخضع للحصار منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وأن اثنين من طاقمه الطبي استشهدا أثناء عملهما.

وعبرت عن قلقها البالغ على سلامة المرضى وأفراد الطاقم الطبي وغيرهم من المتبقين في مستشفى “العودة”، وسلامة المرافق الطبية الأخرى وموظفيها والمرضى في جميع أنحاء غزة.

وشددت المنظمة على أن الخدمات الصحية ليست هدفًا.

وطالبت باحترام القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين والخدمات الصحية، داعية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق السبت، قال متحدث وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، في بيان، إن “قناصة الاحتلال التي تحاصر مستشفى العودة، أقدمت خلال الساعات الماضية على قتل اثنين من الكوادر الصحية، وقتل وجرح العديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و700 شهيد، و48 ألفا و780 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)