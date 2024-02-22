“الصحة العالمية”: السودانيون يموتون لانعدام الخدمات الصحية

جنيف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن “الناس في السودان يموتون لعدم تمكنهم من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والأدوية”.

وأشار غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، إلى حدوث “كارثة إنسانية” في السودان، وإلى أن القتال المستمر منذ أبريل/ نيسان 2023 له تأثير “قاتل” على حياة الناس.

وذكر أن أكثر من 6 ملايين شخص اضطروا للنزوح داخل السودان، فيما لجأ نحو مليوني شخص إلى البلدان المجاورة، وهذا “أكبر نزوح بشري في العالم”.

وأضاف: “نصف السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، لكن الشركاء لا يستطيعون الوصول إلى معظمهم، وقد قُتل بالفعل أكثر من 14 ألف شخص”.

وشدد غيبريسوس على أنه إذا تجاهل العالم المعاناة في السودان، فإن عدد القتلى سيزيد أكثر.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا خلّفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)