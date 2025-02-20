الصحة العالمية: الصراع المستمر جر السودان لأزمة إنسانية غير مسبوقة- (تدوينة)

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية، الخميس، إن الصراع المستمر منذ نحو عامين بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” جر البلاد إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وذكر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن “الصراع المستمر منذ عامين في السودان أدى إلى إدخال البلاد في أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

ولفت في منشور عبر منصة إكس، إلى إطلاق الأمم المتحدة وشركائها نداء لجمع مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار لدعم نحو 26 مليون شخص في السودان.

وأشار المدير العام للمنظمة الدولية إلى أن الاحتياجات الصحية في السودان لا تزال هائلة.

Two years of conflict in #Sudan have turned the country into an unprecedented humanitarian crisis. The @UN launched a $6 billion appeal, to support nearly 26 million people. The health needs remain immense, and we call on donors to #InvestInHumanity by contributing to the $262.3… pic.twitter.com/weLwtUDcMJ — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 20, 2025

والاثنين، أطلقت منظمات تابعة للأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار من أجل مساعدة المدنيين المتضررين من الصراع المستمر بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين الأشخاص إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

(الأناضول)