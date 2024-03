الصحة العالمية: الناس بغزة يموتون جوعا وأكثر من مليون عرضة للخطر- (تدوينة)

جنيف: حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن الناس في غزة “يموتون جوعا” وأن أكثر من مليون شخص “سيكونون معرضين للخطر” ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، أن حالة الجوع في غزة “مدمرة” وأن “المجاعة وشيكة ويمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة فورية وطويلة الأجل”.

ولفت إلى أنه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، “كان هناك ما يكفي من الغذاء في غزة لإطعام السكان، وكان سوء التغذية أمرا نادرا”.

وأردف أن “الناس يموتون من الجوع في غزة، وهناك أعداد متزايدة من المرضى”، محذرا من أن “أكثر من مليون شخص سيكونون معرضين للخطر ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء”.

