الصحة العالمية: الناس بغزة يموتون جوعا وأكثر من مليون عرضة للخطر- (تدوينة)

جنيف: حذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن الناس في غزة “يموتون جوعا” وأن أكثر من مليون شخص “سيكونون معرضين للخطر” ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء.

وأضاف في منشور عبر منصة إكس، الاثنين، أن حالة الجوع في غزة “مدمرة” وأن “المجاعة وشيكة ويمكن أن يكون لها عواقب صحية خطيرة فورية وطويلة الأجل”.

ولفت إلى أنه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، “كان هناك ما يكفي من الغذاء في غزة لإطعام السكان، وكان سوء التغذية أمرا نادرا”.

وأردف أن “الناس يموتون من الجوع في غزة، وهناك أعداد متزايدة من المرضى”، محذرا من أن “أكثر من مليون شخص سيكونون معرضين للخطر ما لم يتم السماح بدخول المزيد من الغذاء”.

The hunger situation in #Gaza is devastating: famine is imminent and it could have grave immediate and long-term health consequences. There was no reason for this catastrophe to happen. Before October 2023, there was enough food in Gaza to feed the population. Malnutrition was… https://t.co/b0zsV6sz3S pic.twitter.com/deTyatUBN2 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 18, 2024

والاثنين، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إن إسرائيل “تستخدم الجوع سلاحا” من خلال منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتقيد إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش حوالي 2.3 مليون فلسطيني؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، في ظل وجود حوالي مليوني نازح في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.