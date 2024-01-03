الصحة العالمية تتهم إسرائيل بشن هجمات “غير معقولة” على مستشفى في خان يونس

جنيف: اتهمت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بشن هجمات “غير معقولة” على مستشفى في خان يونس المحاصرة.

ووفقا لخدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، استشهد خمسة مدنيين على الأقل في الهجمات، من بينهم رضيع عمره خمسة أيام، حسبما كتب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم على منصة إكس الإلكترونية، في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء.

وتم نقل ما مجموعه 14 ألف شخص إلى مستشفى الأمل. وقد غادر العديد منهم منذ ذلك الحين.

وأضاف: “قصف اليوم (الثلاثاء) غير معقول. إن النظام الصحي في غزة في حالة بائسة بالفعل، حيث يتعرض العاملون في مجال الصحة والإغاثة باستمرار لإحباط جهودهم لإنقاذ الأرواح بسبب الأعمال القتالية”.

وكتب أدهانوم: “أضم صوتي إلى الدعوات الدولية لوقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان التدفق السريع ودون عوائق للأغذية والإمدادات الطبية والمياه وغيرها من المواد الأساسية إلى ملايين المدنيين الذين أجبروا على العيش في ظروف لا توصف من الجوع وانتشار الأمراض ونقص النظافة والصرف الصحي”.

ولا يزال الأشخاص في قطاع غزة يتلقون جزءا ضئيلا فقط من إمدادات المساعدات التي كان بإمكانهم الحصول عليها قبل الحرب. وكتب أنه يجب بذل كل جهد ممكن لحماية المرافق الصحية والطواقم الطبية والمرضى.

(د ب أ)