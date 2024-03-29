الصحة العالمية تحذّر من أسوأ موسم لحمّى الضنك في أمريكا اللاتينية

واشنطن: حذّرت منظمة الصحة العالمية الخميس من أنّ منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ستشهد هذا العام أسوأ موسم لحمّى الضنك على الإطلاق، في تفشٍّ للوباء عزته إلى الاحتباس الحراري وظاهرة إل نينيو المناخية.

وحمّى الضنك مرض فيروسي ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة بالفيروس.

ومنذ مطلع العام، أي في أقلّ من ثلاثة أشهر، سجّلت السلطات الصحية في المنطقة أكثر من 3.5 مليون إصابة بالفيروس نجمت عنها ألف وفاة.

وقال خارباس باربوسا، مدير منظمة الصحة للأمريكتين، الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إنّ “هذا الأمر مدعاة للقلق لأنّه يمثّل ثلاثة أضعاف الحالات المبلّغ عنها في نفس الفترة من عام 2023 الذي كان عاماً قياسياً إذ سجّلت خلاله أكثر من 4.5 مليون حالة”.

(أ ف ب)