“الصحة العالمية” تحذّر من مخاطر وباء في غزة

جنيف: حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك.

جاء ذلك على لسان مارغريت هاريس، المتحدثة باسم “الصحة العالمية”، الثلاثاء.

وأضافت هاريس أن وضع المنظومة الصحية في غزة “يزداد سوءاً”، وأن هناك “مخاطر من وباء كبير” دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك.

وأشارت إلى نزوح قرابة مليون طفل في غزة، محذرة من وجود “مخاطر كبيرة” بشأن انتشار الأمراض بينهم.

وعبرت عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص، للوباء.

هاريس أوضحت أن الأجواء باردة وممطرة في غزة، مردفة: “نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية. و90 في المئة من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي”.

وأردفت: “الجميع يعاني من الجوع“.

ونوهت إلى عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من تقديم خدمات الإسعاف في شمالي غزة وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين.

وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حالياً خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي.

وأكدت على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة وحلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 جريحا، بحسب وزارة الصحة بغزة، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

(الأناضول)