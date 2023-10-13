“الصحة العالمية” تدعو إسرائيل للتراجع عن طلب إخلاء مستشفى بغزة

جنيف: حثت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إسرائيل على التراجع عن طلبها إخلاء مستشفى العودة في قطاع غزة، قائلة إن “نقل المرضى سيعرض حياتهم لخطر داهم”.

وقال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، على منصة “إكس”، “نناشد إسرائيل التراجع عن هذا القرار، حيث إن نقل المرضى سيعرض حياتهم للخطر المباشر، وكذلك حياة العاملين الصحيين”.

ووفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الدولية، منحت إسرائيل مستشفى العودة في غزة ساعتين فقط للإخلاء أولاً، ثم مددته حتى الساعة 6:00 صباحًا (03:00 ت.غ)، إلا أن “إجلاء المرضى لا يزال معقدا”.

كما دعا غيبريسوس، في منشور منفصل، إلى “التراجع الفوري” عن “أمر الإخلاء من غزة لحماية صحة الناس وتقليل المعاناة”.

وقال: “بسبب الضربات الجوية المستمرة والحدود المغلقة، ليس لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه”.

واختتم مدير عام المنظمة قائلا: “نناشد إنشاء ممر إنساني عاجل لتوصيل المساعدات بشكل آمن”.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)