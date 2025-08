الصحة العالمية تدعو لمواصلة وزيادة المساعدات الصحية إلى غزة- (تدوينة)

جنيف: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مواصلة وزيادة تدفق المساعدات الصحية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق.

وأوضح غيبرسون في منشور على منصة إكس، الأحد، أن أرواح الناس في غزة وبقائهم على قيد الحياة، تعتمد على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سلمت 24 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة منذ الأول من أغسطس/ آب الجاري، بما في ذلك الأدوية الأساسية وغيرها من الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أن هذه الإمدادات ستُسلم إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

Since Friday, @WHO has brought 24 trucks with medical supplies into #Gaza.

The items include essential medicines, trauma and surgery supplies, treatments for non-communicable diseases, and laboratory and water testing supplies. They will be transported to health facilities and… pic.twitter.com/RLQXoTCed1

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 2, 2025