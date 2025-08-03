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الصحة العالمية تدعو لمواصلة وزيادة المساعدات الصحية إلى غزة- (تدوينة)

منذ 56 دقيقة

الصورة من حساب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على منصة إكس

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جنيف: دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى مواصلة وزيادة تدفق المساعدات الصحية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار إسرائيلي خانق.

وأوضح غيبرسون في منشور على منصة إكس، الأحد، أن أرواح الناس في غزة وبقائهم على قيد الحياة، تعتمد على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سلمت 24 شاحنة محملة بالإمدادات الطبية إلى غزة منذ الأول من أغسطس/ آب الجاري، بما في ذلك الأدوية الأساسية وغيرها من الإمدادات الطبية.

وأشار إلى أن هذه الإمدادات ستُسلم إلى المراكز الصحية والمستشفيات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الوفيات الناتجة عن سياسة التجويع الإسرائيلية إلى 175 فلسطينيا، بينهم 93 طفلا، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)

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