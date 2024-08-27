“الصحة العالمية” تطلق خطة استراتيجية عالمية لاحتواء تفشي جدري القرود

جنيف: أطلقت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين حملة عالمية للتصدي لانتقال مرض جدري القرود من إنسان إلى إنسان.

وستمتد خطة الاستعداد والاستجابة الاستراتيجية من أيلول/ سبتمبر 2024 إلى شباط/ فبراير 2025، وستتطلب تمويلا قدره 135 مليون دولار أمريكي.

ومن خلال تنسيق الجهود العالمية والإقليمية والوطنية، تهدف الخطة إلى تعزيز استراتيجيات المراقبة والاستجابة، وضمان الوصول العادل إلى التشخيصات واللقاحات، وتقليل انتقال المرض من الحيوانات إلى الإنسان، وتمكين المجتمعات من السيطرة على عمليات التفشي.

وتستهدف خطة التطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، مثل المخالطين المباشرين للحالات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بهدف قطع سلاسل الانتقال. وستتركز الخطة على تقديم القيادة الاستراتيجية والإرشادات، وضمان الوصول إلى العلاج الطبي للمجموعات المعرضة للخطر في المناطق المتضررة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “يمكن السيطرة على تفشي مرض جدري القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، ويمكن إيقافه.”

وبحسب بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية، سيتم إطلاق مناشدة لجمع التمويل قريبا.

(د ب أ)