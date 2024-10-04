الصحة العالمية تعطي الضوء الأخضر لاختبار تشخيص إمبوكس

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية في بيان صدر بمقرها في جنيف اليوم الجمعة، إنها أعطت موافقتها الطارئة للمرة الأولى لاختبار تشخيص الإصابة بـ (إمبوكس).

وأضافت المنظمة أن هذا سيسمح لوكالات الأمم المتحدة بشراء هذا الاختبار من شركة “أبوت موليكيولر” الأمريكية لتوزيعه في الدول والمناطق المتضررة.

ويمكن أن يكتشف الاختبار الإصابة بفيروس إمبوكس على نحو أسرع وأسهل من ذي قبل.

وأفاد البيان بأنه في حال خضوع المزيد من الأشخاص لاختبار تشخيص الإصابة بالفيروس، فإن تدابير احتواء انتشاره يمكن أن تنفذ بشكل أسرع.

وكان فيروس “إمبوكس” يعرف سابقا بجدري القرود. وقدمت ثلاث شركات أخرى طلبات للحصول على موافقة طارئة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وجرى تسجيل أكثر من 30 ألف حالة إصابة بفيروس “إمبوكس” في أفريقيا العام الجاري، وأغلبها في الكونغو.

وفي آب/أغسطس، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من الإنذار، يتمثل في “حالة طوارئ صحية عامة مثيرة للقلق العالمى”، في محاولة لرفع الوعي بالطوارئ وحشد المزيد من الموارد لمكافحة انتشار المرض.

وفي أوروبا حيث تمت السيطرة على الانتشار بشكل جيد في 2022، يعتبر خطر انتشار إمبوكس مجددا منخفضا.

(د ب أ)