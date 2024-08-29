سياسة | دولي

الأمم المتحدة: إسرائيل توافق على هدن فى غزة لتدشين حملة تطعيم ضد شلل الأطفال- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

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الأمم المتحدة- نيويورك:  أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، موافقة إسرائيل على هدن يومية محدودة فى القتال الدائر فى قطاع غزة للسماح بتدشين حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية: الهدن الإنسانية في غزة لتطعيمات شلل الأطفال ستكون لمدة 8 ساعات يوميا.

وفي وقت سابق، الخميس، صرح مسؤول في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة تلقت “تعهدا مبدئيا بهدن مؤقتة في مناطق إنسانية محددة” في الحرب في قطاع غزة.

وتستعد الأمم المتحدة لتطعيم ما يقدر بنحو 640 ألف طفل في قطاع غزة حيث أكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس آب أن رضيعا واحدا على الأقل أصيب بالشلل بالفعل بسبب فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في أول رصد لحالة إصابة بالمرض في القطاع منذ 25 عاما.

 (وكالات) 

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