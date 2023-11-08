“الصحة العالمية” توثق 108 هجمات على المرافق الصحية بغزة

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، توثيق 108 هجمات على المرافق الصحية في قطاع غزة، منذ بدء الهجمات الإسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت المنظمة في بيان: “وثقت منظمة الصحة العالمية 108 هجمات على مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول”.

وأضافت: “تسببت تلك الهجمات في مقتل 512 شخصا وإصابة 654 آخرين، وإلحاق أضرار بـ 39 منشأة صحية و36 سيارة إسعاف”.

ودعا البيان أيضاً إلى “حماية المدنيين وخدمات الرعاية الصحية بشكل فعّال”.

ومنذ 33 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد فيها أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.

(وكالات)