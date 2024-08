“الصحة العالمية” توثق 1520 هجوما على مرافق صحية بعام 2023- (تدوينة)

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها وثقت 1520 هجومًا على مرافق للرعاية الصحية حول العالم خلال العام 2023 فقط.

جاء ذلك في منشور لمدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس/ آب.

وأوضح غيبريسوس أن الهجمات على المرافق الصحية في الصراعات بات حقيقة جديدة.

وقال: “سجلت المنظمة 1520 هجومًا على المرافق الصحية في العام 2023 وحده، وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 750 مريضًا وعاملاً في مجال الصحة وإصابة 1250 آخرين”.

Attacks on health in conflicts are becoming the new reality. In 2023 alone, @WHO recorded 1520 attacks on health care, resulting in the deaths of at least 750 patients and health workers, and 1250 injuries.|

We must stop this becoming the norm.

