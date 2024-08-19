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“الصحة العالمية” توثق 1520 هجوما على مرافق صحية بعام 2023- (تدوينة)

منذ ساعة واحدة

آثار الدمار الذي لحق بمستشفى الشفاء في غزة جراء القصف الإسرائيلي

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جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أنها وثقت 1520 هجومًا على مرافق للرعاية الصحية حول العالم خلال العام 2023 فقط.

جاء ذلك في منشور لمدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الموافق 19 أغسطس/ آب.

وأوضح غيبريسوس أن الهجمات على المرافق الصحية في الصراعات بات حقيقة جديدة.

وقال: “سجلت المنظمة 1520 هجومًا على المرافق الصحية في العام 2023 وحده، وتسببت هذه الهجمات في مقتل ما لا يقل عن 750 مريضًا وعاملاً في مجال الصحة وإصابة 1250 آخرين”.

وكانت الأمم المتحدة أفادت أن 280 من موظفي الإغاثة قتلوا في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، وأن عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة لمجتمع الإغاثة الإنسانية العالمي.

جدير بالذكر أن إسرائيل دمرت معظم المرافق الطبية في قطاع غزة خلال الحرب التي تشنها على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقتلت عددا كبيرا من الطواقم الطبية والمسعفين.

(الأناضول)

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