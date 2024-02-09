“الصحة العالمية” توثق 721 هجوما على مرافق صحية بفلسطين المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكد متحدث المنظمة طارق ياساريفيتش، أن “المنظمة الأممية وثقت 721 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأشار ياساريفيتش، خلال مؤتمر صحافي للأمم المتحدة عقده بجنيف، إلى أن من بين الهجمات “نحو 357 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 645 شخصا، وإصابة 818 آخرين”.

وأوضح أن “الهجمات أثرت على 98 منشأة للرعاية الصحية، بما في ذلك 27 مستشفى تضررت من أصل 36، وأثرت على 90 سيارة إسعاف” بقطاع غزة”.

كما تطرق المتحدث إلى “وقوع 364 هجوما في الضفة الغربية، أسفر عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 62 آخرين”.

وأضاف أن “الهجمات أثرت على 44 منشأة صحية، بما في ذلك 15 عيادة متنقلة، و249 سيارة إسعاف”.

واختتم ياساريفيتش، حديثه بالقول: “خلال الهجمات على الضفة الغربية، كان هناك 251 حادثًا يتعلق بعرقلة تقديم الرعاية الصحية”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)