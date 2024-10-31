الصحة العالمية تُدين هجوم جيش إسرائيل على مستشفى كمال عدوان بغزة- (تدوينة)

إمدادات طبية محترقة مبعثرة في غرفة تخزين تعرضت لغارة إسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

جنيف: أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هجوم الجيش الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد الذي بقي في الخدمة بمحافظة شمال قطاع غزة، إلى غاية صباح الخميس.

جاء ذلك في منشور له بحسابه على منصة “إكس” الخميس.

وأدان غيبريسوس، الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، صباح الخميس، والذي أدى إلى إصابة بعض العاملين في المستشفى بجروح.

وأضاف أنه بعد الحصار الأخير (الذي فرضه الجيش الإسرائيلي) بات المستشفى لا يقدم خدماته الصحية.

وأكد غيبريسوس، أن الهجوم الأخير يُعرض حياة المرضى لخطر جسيم.

ووصف الوضع الصحي في شمال غزة بـ”المأساوي”.

ودعا غيبريسوس، الجميع إلى حماية المستشفيات والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

.@WHO condemns this morning’s attack on Kamal Adwan Hospital, which caused injuries to some hospital staff members, and hit a storage space containing lifesaving WHO supplies brought in via complex missions, as well as the desalination station and water tanks on top of the… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 31, 2024

وفي وقت سابق الخميس، قصف الجيش الإسرائيلي الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ما تسبب بأضرار كبيرة فيه وإصابة 4 أفراد من طواقمه الطبية بحروق.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي “استهدف الطابق الثالث من مستشفى كمال عدوان الذي يحتوي على ما تبقى من أدوية ومستهلكات طبية، ما ألحق بها أضرارا كبيرة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

(الأناضول)