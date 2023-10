“الصحة العالمية”: حق الرعاية الطبية شبه مستحيل في غزة- (تغريدات)

إسطنبول: قال مدير مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أحمد المنظري، الأحد، إن “الحق في الرعاية الطبية والعيش بكرامة يكاد أن يكون مستحيلاً في قطاع غزة”.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها الحساب الرسمي لمكتب “الصحة العالمية” الإقليمي لشرق المتوسط عبر منصة “إكس”.

"في منطقة تواجه مجموعة من كبرى الطوارئ الإنسانية في العالم، هناك أزمة مروعة لم يسبق لها مثيل تتكشف أمام أعيننا في غزة حيث يواجه المدنيون والعاملون الصحيون والمرضى والعاملون في تقديم المساعدات مخاطر لا يعلم مداها إلا الله."

– د. أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط pic.twitter.com/ZBfUUPnWT5

