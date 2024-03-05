الصحة العالمية: سوء التغذية “متفاقم بشكل خاص” في شمال غزة

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن سوء التغذية “متفاقم بشكل خاص” في شمال قطاع غزة.

وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية “الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة”.

وأضاف أن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع.

وأوضح “كان هذا في يناير. لذا من المرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم”.

(رويترز)