الصحة العالمية: سوء التغذية “متفاقم بشكل خاص” في شمال غزة

جنيف: قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن سوء التغذية “متفاقم بشكل خاص” في شمال قطاع غزة.
وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية “الوضع متفاقم بشكل خاص في شمال غزة”.
وأضاف أن طفلا واحدا من بين كل ستة أطفال دون الثانية من العمر يعاني من سوء تغذية حاد في شمال القطاع.
وأوضح “كان هذا في يناير. لذا من المرجح أن يكون الوضع أسوأ اليوم”.
(رويترز)
صور اطفال فلسطين وقد صاروا هياكل عظيمة، مفزعة جدا جدا، هل ماتت ضمائر الحكام العرب والمسلمين أم أنهم غير مطلعين على جرائم عص بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو، ورغم ذلك مازال عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم شر انتقام صم بكم عمي فهم لا يبصرون 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀👹🚀