“الصحة العالمية”: سيتم إجلاء أكثر من 100 مريض من غزة

5 - نوفمبر - 2024

جنيف: قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 100 مريض بينهم أطفال يعانون من إصابات خطيرة وأمراض مزمنة سيتم إجلاؤهم من غزة غدا الأربعاء في عملية نقل نادرة خارج القطاع الذي دمرته الحرب.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة “هذه إجراءات مؤقتة. ما طلبناه مرارا هو إجلاء طبي مستدام خارج غزة”.

وأضاف أن 12 ألف شخص ينتظرون النقل.

وذكر أن المرضى سيسافرون في قافلة كبيرة غدا الأربعاء عبر معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل قبل أن يتوجهوا بالطائرة إلى الإمارات، وبعد ذلك سيسافر جزء منهم إلى رومانيا.

(رويترز)

