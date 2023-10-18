“الصحة العالمية”: قطاع الصحة في غزة يخرج عن السيطرة

جنيف: قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن وضع قطاع الصحة في غزة “يخرج عن السيطرة”.

جاء ذلك في منشور عبر منصة “إكس” الأربعاء، أوضح فيه أنه “يتم تسجيل خسائر (بالأرواح) في كل ثانية تأخير في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة”.

ولفت إلى أن الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى غزة تنتظر على الحدود (على الجانب المصري) منذ 4 أيام.

وأشار غيبريسوس إلى الحاجة الماسة في البدء بإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة، داعيا إلى وقف العنف بين الجانبين.

ومساء الثلاثاء، قال متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن “أكثر من 500 فلسطيني استشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف ساحة المستشفى الأهلي العربي المعمداني”، وسط تقارير وروايات شهود عيان تتحدث عن إمكانية ارتفاع هذا العدد.

وكان هؤلاء قد نزحوا إلى المستشفى ومحيطه تحت وطأة تحذيرات ودعوات من الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم.

وأثار قصف المستشفى موجة تنديد واسعة في العديد من العواصم، مع دعوات إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

(الأناضول)