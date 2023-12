الصحة العالمية: قلقون إزاء احتجاز واستجواب عاملين صحيين في غزة- (تدوينة)

إسطنبول: أعرب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، عن قلقه “البالغ” بشأن احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلية واستجوابها عاملين في القطاع الصحي في غزة قبل يومين.

وقال غيبريسوس في منشور على منصة “إكس”: “تلقينا مزيدا من التفاصيل بشأن المخاطر العالية التي تعرضت لها البعثة التي تقودها المنظمة إلى المستشفى الأهلي (المعمداني) في غرة يوم السبت (الماضي)”.

وأضاف: “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش والاحتجاز المطولة للعاملين في القطاع الصحي، والتي تعرض حياة المرضى للخطر”.

وأوضح أن “البعثة توقفت مرتين عند حاجز وادي غزة، في طريق الذهاب إلى شمال غزة وفي طريق العودة، كما تم احتجاز عدد من موظفي الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين”.

وتابع غيبريسوس: “مع دخول البعثة إلى مدينة غزة، أصيبت شاحنة المساعدات التي كانت تحمل الإمدادات الطبية وسيارة إسعاف بالرصاص”.

وزاد: “ولدى عودتهم، صدرت تعليمات لبعض المرضى والعاملين الصحيين التابعين للهلال الأحمر عند نقطة التفتيش بمغادرة سيارات الإسعاف والتعريف بهوياتهم. كما تم احتجاز عدد من العاملين الصحيين واستجوابهم لعدة ساعات”.

وأوضح المسؤول الأممي أنه “بسبب هذا التعطيل، توفي أحد المرضى في الطريق نظرا لخطورة جراحه والتأخر في حصوله على العلاج”.

وشدد غيبريسوس على أن “لسكان غزة الحق في الحصول على الرعاية الصحية”، داعيا إلى “ضرورة حماية القطاع الصحي حتى في الحرب”.

