الصحة العالمية: قلقون للغاية من تصاعد الهجمات على الرعاية الصحية بالضفة الغربية

جنيف: عبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلق المنظمة البالغ إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحافي عن بعد من غزة “نرى تصاعدا بشكل صارخ في بؤر العنف والهجمات في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية”.

(رويترز)