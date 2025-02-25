الصحة العالمية: قلقون للغاية من تصاعد الهجمات على الرعاية الصحية بالضفة الغربية

جنيف: عبر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء عن قلق المنظمة البالغ إزاء الهجمات على الرعاية الصحية في الضفة الغربية.
وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر صحافي عن بعد من غزة “نرى تصاعدا بشكل صارخ في بؤر العنف والهجمات في الوقت الراهن على قطاع الرعاية الصحية في الضفة الغربية”.
(رويترز)
بعد تدمير غزة العزة هاهي عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 تدمر الضفة الغربية في ظل غياب تام لسلطة أوسلو والتنسيق الأمني مع عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة العزة النتن ياهو يا الياهو ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐂🌪️🔥