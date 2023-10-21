الصحة العالمية: “قلقون” من تحذير إسرائيل بإخلاء مستشفى القدس

جنيف: أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها إزاء تقارير حول إرسال إسرائيل أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة “إكس” ليل الجمعة/السبت: “منظمة الصحة العالمية تبدي القلق بشأن تقارير حول إرسال أوامر إجلاء لمستشفى القدس في غزة”.

وأضاف: “يوجد بالمستشفى جرحى ومرضى وعاملون صحيون بالإضافة إلى المئات ممن يحتمون به. يتعين احترام قدسية الرعاية الصحية في كل الأوقات”.

وتابع: “أنباء مزعجة عن أمر بالإخلاء إلى مستشفى القدس. شددنا مرارا وتكرارا على أنه من المستحيل على هذه المستشفيات المكتظة إجلاء المرضى بأمان. يجب السماح لهم بأداء وظائفهم المنقذة للحياة. تجب حمايتهم”.

وأنذرت إسرائيل، الجمعة، “بإخلاء” مستشفى “القدس” جنوبي مدينة غزة وتفريغه من المرضى والنازحين “تمهيدا لقصفه”.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني “أهلية”، في بيان، إنها “تلقت تهديدا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس”.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي طالب “بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إليها باعتبارها مكانا آمنا”.

وطالبت الجمعية “العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني”.

والأربعاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي المعمداني الثلاثاء، أودت بحياة 471 فلسطينيا.

وفجر 7 أكتوبر الجاري، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 قتيلا، بينهم 1524 طفلا، بالإضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

(الأناضول)