“الصحة العالمية”: لا يتحقق السلام دون وقف إطلاق النار في غزة

جنيف: أشار مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى استحالة إحلال السلام دون تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية، الأحد.

وقال غيبريسوس: “أدعو جميع الدول الأعضاء، وخاصة ذات النفوذ، إلى العمل بشكل عاجل لوضع حد لهذا الصراع في أسرع وقت ممكن”.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة، تم الموافقة بالإجماع على قرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح البيان أن هذا القرار الذي يهدف إلى إيجاد حل للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، تم قبوله بالإجماع.

وأضاف البيان أن القرار يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول الطواقم الطبية.

“ويدعو القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويؤكد على وجوب امتثال أطراف النزاع لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين والعاملين في المجال الطبي.”

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)