الصحة العالمية: لم نر دليلا على استخدام مستشفى الشفاء كمقر عسكري

نيويورك: أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، و”ليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري من قبل حركة حماس”.

وشهدت مدينة نيويورك الأمريكية، مؤتمرا صحفيا عن بعد عقده كل من المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ، مايك راين، مشاركا من جنيف، ومسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة، روب هولدن، مشاركا من غزة.

وفي المؤتمر طرح مراسل الأناضول سؤالا على هولدن استفسر فيه عما إذا كانت منظمة الصحة العالمية رصدت استخدام مستشفى الشفاء كمقر عسكري وفق ما زعمته السلطات الإسرائيلية.

وقال هولدن في معرض إجابته عن سؤال الأناضول إن فرق منظمة الصحة العالمية دخلت مستشفى الشفاء في ظروف صعبة جدا، مبينا استمرار الهجمات على المستشفى.

وأضاف: “كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء. ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى. ولم نر سوى المدنيين”.

هولدن: كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء. ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى. ولم نر سوى المدنيين

وأوضح هولدن أن مستشفى الشفاء كبير جدا، مضيفا: “لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم. وكان واجبنا إخراجهم بأمان”.

وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا مع أحد بشأن أي قضية أخرى، وقال: “لم نر أي دليل”، مبينا أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى “ولا يزال هناك مرضى مهدد حياتهم بالموت”.

بدوره، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ مايك راين: “إن وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في غزة مروع. وفي شمال غزة، الوضع أسوأ بكثير مما نتخيل”.

مايك راين: وضع نظام الرعاية الصحية الأولية في غزة مروع. وفي شمال غزة، الوضع أسوأ بكثير مما نتخيل

ولفت إلى صعوبة الوصول إلى أرقام دقيقة فيما يتعلق بالضحايا والإصابات، وقال: “على الرغم من أننا لا نعرف الأعداد الدقيقة، إلا أننا نعلم أنها لا تزال في ارتفاع، ونعتقد أنها أعلى بكثير من الأرقام التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة المحليون”.

وأشار إلى أن العديد من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.

وأكد راين تعرض المراكز الصحية في غزة إلى 350 هجوما منذ 7 أكتوبر، وقال إن التأكيدات الإسرائيلية بأن جنوب غزة سيكون آمنا اتضح أنها “فارغة”.

وقال في هذا الإطار: “وقعت أعنف عمليات القصف في الأيام الأخيرة في جنوب غزة”.

وفجر الأربعاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي مجمع الشفاء بعد حصاره لأيام، حيث يضم مدنيين نزحوا من ديارهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل بالمنطقة.

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

وقالت المنظمة، في بيان على منصة “إكس”، ليل السبت/الأحد، إن “فريقها ترأس اليوم مهمة إنسانية مشتركة شديدة الخطورة لمؤسسات أممية توجهت إلى مستشفى الشفاء في غزة”.

(الأناضول)