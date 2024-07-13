الصحة العالمية: منشآت الرعاية الصحية بالضفة تحت التهديد

رام الله: قالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، السبت، إن “منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد، مع تسجيل أكثر من 480 هجومًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.

جاءت تصريحات بلخي خلال زيارة تجريها في الضفة الغربية المحتلة بهدف استعراض الوضع الصحي بشكل مباشر ومناقشة التحديات وإيجاد سبل لتعزيز التنسيق من أجل الاستجابة الصحية.

وأضافت المسؤولة الأممية، في مقطع مصور نشرته الأمم المتحدة على حسابها عبر منصة “إكس”، إن “منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد، مع تسجيل أكثر من 480 هجوما منذ أكتوبر 2023”.

(الأناضول)