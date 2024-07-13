سياسة | عربي | فلسطين

الصحة العالمية: منشآت الرعاية الصحية بالضفة تحت التهديد

13 - يوليو - 2024

حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط،

حجم الخط
1

رام الله: قالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، السبت، إن “منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد، مع تسجيل أكثر من 480 هجومًا منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023”.
جاءت تصريحات بلخي خلال زيارة تجريها في الضفة الغربية المحتلة بهدف استعراض الوضع الصحي بشكل مباشر ومناقشة التحديات وإيجاد سبل لتعزيز التنسيق من أجل الاستجابة الصحية.
وأضافت المسؤولة الأممية، في مقطع مصور نشرته الأمم المتحدة على حسابها عبر منصة “إكس”، إن “منشآت الرعاية الصحية بالضفة الغربية تحت التهديد، مع تسجيل أكثر من 480 هجوما منذ أكتوبر 2023”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 13, 2024 الساعة 4:03 م

    نعم تحت تهديد عصابة المجرم الإرهابي الدموي المجرم بنغفير وسموتريتش و من لف لفهم من الحريديم النازيين الفاشيين الصهاينة الملاعين فهم عازمون على إبادة شعب فلسطين في غزة العزة و الضفة الغربية حقيقة مكشوفة ومفضوحة ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية: غزة أكثر الأماكن خطورة على حياة المرضى والأدوية تنفد بسرعة
7 - أبريل - 2025
الصحة العالمية: وفاة أكثر من 300 شخص في أنغولا جراء تفشي الكوليرا 
30 - مارس - 2025
الصحة العالمية: قلقون للغاية من تصاعد الهجمات على الرعاية الصحية بالضفة الغربية
25 - فبراير - 2025
الصحة العالمية: الإمارات تسجل أول إصابة بسلالة جديدة من فيروس جدري القردة
13 - فبراير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية