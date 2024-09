الصحة العالمية: نصف سكان السودان في حاجة ماسة لمساعدات إنسانية- (تدوينة)

جنيف: قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، إن نصف سكان السودان في “حاجة ماسة” للمساعدات الإنسانية.

وأفاد المسؤول الأممي على منصة “إكس” بأن “نصف سكان السودان في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية. الاحتياجات الصحية هائلة، حيث يعاني نحو 3.4 ملايين طفل من سوء التغذية”.

وأوضح أنه رغم الاحتياج الكبير في السودان إلا أن “الأزمة المروعة لا تحظى بالاهتمام الدولي الكافي”.

وأضاف: “ما يزال ملايين الأشخاص، وخاصة في ولايات دارفور، محرومين من المساعدات الإنسانية المباشرة”.

وناشد مدير الصحة العالمية بتوفير “وصول آمن إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع، لتتمكن المنظمة وشركاؤها من حماية الفئات الأكثر ضعفا” في البلاد.

Half of the population in #Sudan is in dire need of humanitarian assistance. The health needs are massive — around 3.4 million children are malnourished. Yet this terrible crisis is barely receiving international attention.

Millions of people, especially in the Darfur states,… https://t.co/favjV2DYp4

