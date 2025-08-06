“الصحة العالمية”: وباء الكوليرا منتشر في كل ولايات السودان

بورت سودان: أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، رصد حالات إصابة بوباء الكوليرا في كل الولايات السودانية (18 ولاية)، حيث يستمر النزاع لأكثر من عامين، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 96 ألف حالة منذ أغسطس/ آب 2024.

جاء ذلك في منشور للمنظمة الأممية عبر منصة إكس بشأن الوضع في السودان.

وقالت “الصحة العالمية” إنه بعد أكثر من عامين من الصراع، يواجه السودان واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، والتي تتسم بالمرض والجوع والنزوح واليأس.

وأكدت أن “الكوليرا انتشرت في جميع ولايات السودان الثماني عشرة، حيث “سُجِّلت أكثر من 96 ألف حالة إصابة منذ أغسطس 2024”.

كما أشارت المنظمة إلى استمرار انتشار الحصبة والملاريا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، تسجيل ألفين و345 إصابة جديدة بالكوليرا بينها 21 حالة وفاة خلال أسبوع واحد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 96 ألفا و681 منذ أغسطس 2024.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات من منطقة “طويلة” بولاية شمال دارفور غرب البلاد.

والأحد، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” من تعرض أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر متزايد من العنف والجوع والمرض، وسط تفشي مرض الكوليرا في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وتتزامن الكوارث الصحية بالبلاد هذه الأيام مع المعاناة جراء استمرار حرب متواصلة منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش و”قوات الدعم السريع” خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)