الصحة العالمية: وفاة أكثر من 300 شخص في أنغولا جراء تفشي الكوليرا 

جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن تفشي وباء الكوليرا في أنغولا أدى إلى وفاة 329 شخصا، محذّرة من أن خطر انتقال العدوى في البلاد ودول الجوار “مرتفع للغاية”.

وتشهد الدولة الإفريقية الغنية بالموارد الطبيعية تفشيا كبيرا للكوليرا منذ كانون الثاني/يناير، مع بلوغ إجمالي الحالات 8543 إصابة حتى 23 آذار/مارس. وتعاني أنغولا من معدلات فقر مرتفعة وضعف شبكة الصرف الصحي رغم ثروتها النفطية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المرض انتشر بسرعة إلى 16 من أصل 21 مقاطعة في أنغولا، وطال جميع الفئات العمرية، وكان العبء الأكبر بين من تقل أعمارهم عن 20 عاما.

وأضافت الهيئة التابعة للأمم المتحدة أن “وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها، تدير الاستجابة لتفشي الكوليرا من خلال اكتشاف الحالات ونشر فرق الاستجابة السريعة والعمل المجتمعي وحملة التطعيم”.

وتابعت أنه “نظرا للتطور السريع للوباء، واستمرار موسم الأمطار، والحركة عبر الحدود مع البلدان المجاورة، فإن منظمة الصحة العالمية تقدر خطر انتقال العدوى بشكل أكبر في أنغولا والمناطق المحيطة بها بأنه مرتفع للغاية”.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي في وقت سابق من هذا الشهر أن ناميبيا، الجارة الجنوبية لأنغولا، سجلت أول حالة إصابة بالكوليرا منذ نحو عقد. وقد تعافت مذاك المرأة البالغة 55 عاما وغادرت المستشفى.

الكوليرا هي عدوى معوية حادة تنتشر عن طريق الطعام والماء الملوثين ببكتيريا ضمة الكوليرا، وغالبا من البراز.

ويسبب المرض إسهالا شديدا وقيئا وتشنجات عضلية.

يمكن أن تقتل الكوليرا المريض خلال ساعات إذا لم يتم علاجها، رغم أنه يمكن مداواة المصاب بإماهة فموية بسيطة، واستخدام المضادات الحيوية في الحالات الأكثر شدة.

وسجلت زيادة عالمية في حالات الإصابة بالكوليرا وانتشارها الجغرافي منذ عام 2021.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 23 آذار/مارس هذا العام، تم الإبلاغ عن إجمالي 93172 إصابة و1197 وفاة في 24 دولة، وسجل 60 في المئة من الحالات في إفريقيا.

(أ ف ب)