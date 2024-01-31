سياسة | دولي

الصحة العالمية: وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب “كارثية” على سكان غزة

منذ 50 دقيقة

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس

حجم الخط
0

جنيف: حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة سيكون له “عواقب كارثية” على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس “القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة”.

وأضاف “لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات”.

(رويترز)



كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الصحة العالمية تدعو إلى إنهاء “الظروف الجهنمية” بقطاع غزة
23 - يناير - 2024
اليونيسف والصحة العالمية تعبران عن الغضب إزاء الهجمات على مستشفيات غزة
19 - ديسمبر - 2023
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى حماية نظام الصحة في غزة وسط انتشار الأمراض
29 - نوفمبر - 2023
الصحة العالمية: السكان في غزة مهددون بالموت جراء الأمراض أكثر من القصف
28 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية