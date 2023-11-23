“الصحة العالمية”: يجب وقف قتل أبرياء غزة والتمثيل بهم

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين الأنقاذ بعد غارة إسرائيلية في خان يونس

إسطنبول: قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، الخميس، إنه “يجب وقف قتل المدنيين الأبرياء والتمثيل بهم في قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال”.

وطالب المنظري، في مؤتمر صحافي، بوقف “دائم” لإطلاق النار في غزة وإسرائيل.

وأضاف المسؤول الأممي “يجب وقف قتل المدنيين الأبرياء والتمثيل بهم في قطاع غزة، بما في ذلك النساء والأطفال الذين فاقت أعدادهم نصف عدد القتلى”.

وأردف أن “أولئك الأبرياء لم يرتكبوا إثما حتى يستحقوا هذه المحن التي لم يختاروها ولا يمكن لعقل أن يتصورها”.

ولليوم 48، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، فضلا عن أكثر من 35 ألف مصاب، نحو 75 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

فيما قتلت حركة “حماس” 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية. كما أسرت نحو 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وصباح الخميس، قالت وزارة الخارجية القطرية إنه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة عن بدء سريان هدنة لعدة أيام قابلة للتمديد بين “حماس” وإسرائيل.

ويتضمن الاتفاق إطلاق 50 أسيرا إسرائيليا من غزة مقابل الإفراج عن 150 فلسطينيا من سجون الاحتلال الإسرائيلية، وإدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم 2.3 مليون نسمة يعانون من تداعيات حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

(الأناضول)