الصحة العالمية: 16 مليون سوري بحاجة للدعم الصحي العاجل

جنيف: أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، أن نحو 16 مليون شخص في سوريا بحاجة ماسة إلى الدعم الصحي.

وفي منشور على حسابه بمنصة “إكس”، قال غيبريسوس، إن “ما يقرب من 16 مليون شخص في عموم سوريا يحتاجون إلى مساعدة صحية إنسانية عاجلة”.

وأوضح أنه بفضل مساهمة صندوق التمويل المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، بقيمة 3 ملايين دولار، تمكنت المنظمة من توسيع نطاق الخدمات الصحية المنقذة للحياة لتشمل أكثر من 500 ألف شخص، وتقديم الخدمات الطبية الأساسية.

ولفت غيبريسوس، إلى تقديم خدمات الصحة النفسية للمتضررين بشدة من النزوح، مؤكداً أن الحاجة ما تزال أكبر بكثير.

ودعا المانحين إلى زيادة دعمهم لأن حياة الناس تعتمد على ذلك.

(الأناضول)